È morto Luisito Suarez, il ricordo di Zanetti e Marotta: “Persona straordinaria, innamoratissimo dell’Inter”

Un giorno triste per l’Inter e tutto il mondo del calcio. A 88 anni è scomparso Luisito Suarez, leggenda nerazzurra che ha scritto pagine indelebili della storia interista. Tramite il sito ufficiale del club, il vicepresidente Javier Zanetti e l’ad Beppe Marotta hanno espresso il proprio cordoglio.

“Per tutti gli interisti oggi è un giorno molto triste, era una persona davvero straordinaria. Quando parlavamo insieme di calcio ne capiva tanto ed era molto diretto. Il suo senso di appartenenza ai colori nerazzurri era molto intenso, sentiva molto la maglia. Avevo un rapporto speciale con lui, è stato uno dei primi a credere in me. Era venuto in Argentina a vedermi e mi ha aspettato nel giorno della mia presentazione. L’Inter è una famiglia e lui se ne sentiva parte, a me succede la stessa cosa. Credevamo negli stessi valori e il legame tra di noi sarà sempre molto forte, sono interista dentro come lo era Luisito” le parole di Zanetti.