Nonostante le smentite diffuse nelle ultime settimane, Roberto Pereyra è un’opportunità che non scompare dai taccuini dei dirigenti nerazzurri. Secondo Tuttosport il centrocampista argentino, attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con l’Udinese, rimane nei radar dell’Inter che in settimana avrà un nuovo incontro con l’agente e potrebbe decidere di rompere gli indugi dirottando il budget derivante dalle cessioni su altri reparti che hanno bisogno di essere puntellati.

L’opinione di Passione Inter

Duttile, d’esperienza (in Serie A e non solo), ingaggiabile a parametro zero e già conosciuto da Marotta. Pereyra è reduce da un’ottima stagione da leader all’Udinese ed è un’opportunità da non sottovalutare. Sia per completare il centrocampo che per garantire un’alternativa di livello a Dumfries. Anzi, proprio a destra con i suoi movimenti potrebbe integrarsi molto bene con Barella e diventare più di un semplice rincalzo.