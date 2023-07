Marcus Thuram, Davide Frattesi e ora Yann Aurel Bisseck. L’Inter è pronta ad accogliere il terzo nuovo acquisto di questa sessione estiva dopo aver rotto gli indugi e concordato con i danesi dell’Aarhus il pagamento della clausola rescissoria del difensore tedesco (7 milioni in due anni). La Gazzetta dello Sport scrive che c’è ancora qualche “briciolo di dubbio”, ma martedì dovrebbe essere il giorno dello sbarco in Italia per le visite mediche di rito che precedono le firme sui contratti e dunque gli annunci.

