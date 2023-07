In attesa di definire la cessione di Onana al Manchester United, con le parti che non hanno ancora raggiunto un accordo, e quindi la definizione del sostituto, l’Inter sistema la casella del terzo portiere lasciata libera da Alex Cordaz a cui è scaduto il contratto e dovrebbe presto volare in Arabia Saudita con Marcelo Brozovic. Secondo quanto riferisce Matteo Barzaghi di Sky arrivano conferme sullo stato avanzato della trattativa per Raffaele Di Gennaro, prodotto del settore giovanile interista in forza al Gubbio in Serie C. Oggi dovrebbe essere la giornata che porterà alla chiusura dell’accordo. Il giornalista Nicolò Schira parla di “via libera” da parte del Gubbio che dovrebbe concedere Di Gennaro gratuitamente al club nerazzurro. Un giovane interista potrebbe fare però il percorso inverso.