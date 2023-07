1 di 3

A fare il prezzo del cartellino di un giocatore è il mercato, lo sappiamo, e stabilire un valore economico di un calciatore non è semplice, visto che entrano in gioco numerosi fattori. È sempre interessante allora dare un’occhiata agli studi del CIES, l’osservatorio del calcio, che in questi giorni ha aggiornato la classifica relativa ai portieri con il valore più alto. Nella top 10 figurano due italiani e anche l’interista André Onana. SCORRI LE SCHEDE PER LA CLASSIFICA >>>