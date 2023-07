In attesa dell’offerta finale da parte del Manchester United che potrebbe convincere l’Inter a cedere Onana, la dirigenza interista lavora anche sull’erede del camerunese. I nomi più caldi rimangono quelli di Sommer e Trubin per raccogliere l’eredità dell’ex Ajax, ma non sono gli unici. In Francia continuano a candidare Hugo Lloris, mentre dalla Spagna si aggiunge la pista che conduce a Yassine Bounou.

Lo riferisce il quotidiano AS secondo il quale l’Inter potrebbe reinvestire parte del ricavato derivante dalla cessione di Onana proprio sull’estremo difensore marocchino classe 1991, sotto contratto con il Siviglia fino al 2025. La società andalusa sta puntando forte su Marko Dmitrovic con l’arrivo di Mendilibar in panchina e si aspetta offerte per cedere il portiere grande protagonista anche all’ultimo Mondiale. La valutazione si aggira sui 20 milioni di euro. Sul giocatore si sono mosse anche il Tottenham e l’Al-Nassr, ma Bounou sembra al momento intenzionato a rimanere nel calcio europeo ad alti livelli.

L’opinione di Passione Inter

Nella nostra ricerca del miglior sostituto di Onana secondo i dati era stato scartato, ma Bounou al Siviglia è cresciuto molto arrivando ad essere uno dei portieri più interessanti in circolazione. 20 milioni di euro è una cifra importante da investire su un portiere di 32 anni compiuti: vorrebbe dire, con ogni probabilità, ingaggiarlo per essere il titolare del presente e del prossimo futuro. Alla giusta cifra, forse è più interessante scoprire le potenzialità del giovane Trubin.