1 di 7

Dopo aver analizzato le 5 occasioni a parametro zero e i 5 calciatori più interessanti tra quelli in scadenza nel 2024, proseguiamo il viaggio nelle pieghe del calciomercato vedendo i 5 giocatori scaricati dai propri club che potrebbero far comodo all’Inter.

Nell’articolo abbiamo individuato i profili tenendo conto di fattibilità (e/o verosimiglianza) del colpo e ruoli sui quali l’Inter sta già lavorando: braccetto di difesa, esterno destro, mezzala e attaccante. Vediamo quindi insieme i calciatori.

SCORRI LE SCHEDE >>>