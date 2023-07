Il ds del Wolfsburg: “Gosens? Abbiamo un solo laterale sinistro…”

Non c’è solo André Onana tra i possibili partenti dell’Inter. Anche Robin Gosens, infatti, è oggetto di voci che lo vorrebbero lontano da Milano ormai da settimane. Nelle ultime ore, a rafforzare questa ipotesi ci ha pensato anche il direttore sportivo del Wolfsburg, Marcel Schäfer. Ecco le sue dichiarazioni a sportbuzzer.de.

“Non è un segreto che abbiamo un solo giocatore nella posizione di terzino sinistro, ovvero Nicolas Cozza”, afferma Schäfer. “Naturalmente ci stiamo guardando intorno e speriamo di trovare una buona soluzione in termini sia tecnici che economici. Sono convinto però – aggiunge il ds – che possiamo colmare la mancanza anche con qualcuno già presente in rosa”.

A fare eco alle parole del ds, tra l’altro, ci ha pensato anche il capitano del Wolfsburg Maximilian Arnold, che ai microfoni di Kicker ha dichiarato: “Ovviamente mi piacerebbe vederlo qui. È un grande giocatore, l’ho conosciuto da ragazzo in nazionale”.

L’opinione di Passione Inter

Tanti club di Bundesliga seguono Gosens e al momento l’Inter non ha chiuso la porta ad un eventuale addio. Dispiacerebbe, perché parliamo di un super professionista che si è meritato con il lavoro ogni minuto disputato in campo coi colori nerazzurri. È evidente, però, che agli occhi di allenatore e società non sia (e non sia mai stato) una primissima scelta.