Ecco la nuova maglia dell’Inter: giovedì il lancio. In Giappone sarà svelata la seconda

L’Inter ha annunciato un importante rinnovo di contratto con Nike che sarà sponsor tecnico per altri 8 anni. Una partnership che dura da 25 anni e che si appresta a lanciare la nuova linea di questa lunga collaborazione. Giovedì, scrive La Gazzetta dello Sport, insieme al via ai lavori ad Appiano Gentile sarà presentata la nuova maglia nerazzurra 2023/2024. Il kit da trasferta invece sarà presentato a Tokyo in un grande evento durante la tournée giapponese di fine luglio. Da capire se al lancio ci sarà già il nuovo main sponsor: le indiscrezioni vanno in direzione di un accordo con Paramount+ che però non è stato ancora annunciato.