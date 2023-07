Lukaku aspetta l’Inter, ma il tempo stringe e bisogna fare in fretta. Anche perché più si va avanti, più aumentano i rischi di veder entrare in scena nuovi club che potrebbero far cambiare idea al belga. Che per ora, però, appare pienamente convinto di volere solo i nerazzurri. A tal punto che il Corriere dello Sport “corregge il tiro” dopo che ieri aveva parlato di un accordo raggiunto tra Juventus e Lukaku a fine giugno e nell’edizione odierna racconta che nonostante la base d’intesa con i bianconeri Big Rom avrebbe nuovamente garantito il desiderio di tornare interista. Con ogni probabilità questa settimana sarà decisiva, con l’Inter che secondo lo stesso quotidiano avrebbe fatto una sorta di promessa che sembra una dichiarazione di guerra: siamo disposti a mettere un euro in più rispetto a quanto sarà disposta ad offrire la Juve, parafrasa il quotidiano. Attenzione però al pericolo dell’ingresso in scena di un terzo incomodo, come potrebbe essere il Paris Saint-Germain che sta cercando un grande centravanti. Al momento, però, non si registrano passi concreti.

L’opinione di Passione Inter

Da parte di Lukaku la volontà di tornare all’Inter appare ferrea, considerando anche il ‘no’ alla ricchissima proposta saudita. Ovvio che non potrà attendere in eterno. La cessione di Onana al Manchester United entrerà nel vivo nelle prossime ore, dopodiché partirà l’affondo fiale a Big Rom che per i dirigenti nerazzurri rappresenta una priorità.