Bisseck-Inter, si tratta sul pagamento. Ma arrivano le firme

Nel tardo pomeriggio di ieri Yann Bisseck è sbarcato sorridente a Milano per il primo assaggio di nuova vita interista. In serata si sono diffuse però indiscrezioni di un presunto cambio di rotta da parte dell’Inter sulle modalità di pagamento del giocatore che hanno fatto preoccupare i tifosi. L’affare però non è in bilico.

Ulteriori conferme in questo senso arrivano dai quotidiani di oggi. Il Corriere dello Sport in particolare scrive che la dirigenza interista farà un ultimo tentativo per trasformare l’operazione in prestito con obbligo di riscatto, altrimenti procederà al pagamento della clausola da 7 milioni di euro. Nelle prossime ore comunque il giocatore sosterrà le visite mediche di rito e firmerà un contratto di cinque anni.