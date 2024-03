Arnautovic, aria di addio. TS: “L’Inter ha l’assist per la cessione”

Nella gara di andata con l’Atletico Madrid, Marko Arnautovic aveva illuso i tifosi dell’Inter in due modi: il primo facendo credere che il discorso qualificazione fosse indirizzato verso i nerazzurro, il secondo portando a credere in una sua rinascita personale. Ma non è andata così.

A livello personale, soprattutto, non c’è stata la svolta tanto attesa e dopo quel gol non ne sono arrivati altri nelle 4 partite successive. Con il Bologna, poi, è arrivato un altro infortunio muscolare, che ha sollevato nuovi dubbi sul suo futuro. E come riportato da Tuttosport, una sua cessione dare spazio all’Inter per un innesto più di prospettiva.

In questo senso, l’assist all’Inter potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita, la più facilmente interessata a un profilo come quello di Arnautovic e in grado di permettere all’Inter di ammortizzare i costi della scorsa estate: 8 milioni di euro, più 2 di bonus.

L’opinione di Passione Inter

Al di là dei dubbi sul suo arrivo, è chiaro che il rendimento di Arnautovic è stato fin qui al di sotto delle pur basse aspettative. D’altronde, il primo a esserne deluso era sempre parso lo stesso austriaco nelle varie interviste rilasciate in questi mesi. Purtroppo questo nuovo infortunio rischia di dare una mazzata decisiva alla sua esperienza in nerazzurro.