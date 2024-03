Inzaghi volta subito pagina: il discorso alla squadra ad Appiano

I piani dell’Inter e di Inzaghi per le prossime settimane erano ben diversi. Il tecnico, infatti, sperava di poter veleggiare verso la conquista dello Scudetto e al tempo stesso di giocarsela fino in fondo in Champions League. Il percorso europeo, invece, si è fermato anzitempo. Una delusione, che lo stesso allenatore però ha voluto subito smaltire.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, Inzaghi non avrebbe voluto fermarsi a rimuginare troppo già nel post-partita del Metropolitano, con un discorso alla squadra nel quale si è complimentato con il gruppo, cercando di risollevarlo e spingendolo a voltare pagina.

Un atteggiamento che si sarebbe rivisto anche ieri ad Appiano Gentile, con il tecnico rimasto al lavoro sulla partita con il Napoli insieme al suo staff fino al tardo pomeriggio. Inzaghi, inoltre, avrebbe fatto un altro breve discorso alla squadra, indirizzando il pensiero di tutto il gruppo al posticipo di domenica, contro i campioni d’Italia uscenti. Ora c’è lo Scudetto da conquistare, per completare un ciclo vincente con già 5 trofei all’attivo.

L’opinione di Passione Inter

La scelta di Inzaghi è perfettamente condivisibile: la stagione dell’Inter è stata fin qui eccezionale e non può certo una sola sconfitta far deragliare il percorso fatto fin qui. I nerazzurri devono continuare a viaggiare a gonfie vele verso uno Scudetto storico, che varrebbe al club la seconda stella.