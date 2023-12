Arnautovic e Sanchez faticano: l’Inter cambia i piani sul mercato?

La partita contro la Real Sociedad ha confermato ancora una volta i due volti dell’attacco dell’Inter: quello scintillante e in grande forma di Thuram e Lautaro Martinez, e quello appannato e poco incisivo di Sanchez e Arnautovic.

Proprio quest’ultimi sono chiamati a dare una risposta nelle prossime partite, magari in Coppa Italia contro il Bologna, il prossimo mercoledì. Altrimenti, scrive La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri saranno costretti a fare delle riflessioni, anche in ottica mercato.

Sempre secondo la Rosea, i nerazzurri non sarebbero intenzionati a intervenire a gennaio, almeno per il momento. Ma non è detto che i piani non possano cambiare. Su Sanchez ci sarebbero delle sirene arabe, mentre per Arnautovic non si registrano movimenti.

Dal canto suo, l’unico obiettivo attuale in attacco sarebbe Taremi del Porto, opzionato per giugno, quando il suo contratto andrà in scadenza. Da capire, se i piani di mercato dovessero cambiare, se i nerazzurri proveranno ad anticipare o meno il suo arrivo.

L’opinione di Passione Inter

I dubbi su Arnautovic e Sanchez c’erano fin dal loro arrivo. Lo strepitoso rendimento di Lautaro Martinez e Thuram ha contribuito a metterli ulteriormente in ombra, riducendo probabilmente anche lo spazio a loro disposizione. Intervenire sul mercato in modo poco razionale, non sembra essere nelle intenzioni nerazzurri, ma sa qui a fine gennaio le strategie potrebbero anche cambiare.