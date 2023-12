Zhang mette in chiaro gli OBIETTIVI dell’Inter alla cena di Natale

Il presidente Steven Zhang è intervenuto durante la cena di Natale dell’Inter per ringraziare tutti i membri del club per il lavoro svolto e per mettere in chiaro gli obiettivi dei nerazzurri in questa stagione.

Queste le sue parole:

“L’Inter è dove deve essere. Abbiamo un sogno e lavoriamo per realizzarlo. Grazie a tutti. Grazie al management, che garantisce continuità: il club è e resterà stabile. Grazie a Inzaghi per il lavoro svolto”

Secondo La Gazzetta dello Sport, dalle parole di Zhang emerge chiaro come l’obiettivo dell’Inter e del suo presidente è lo Scudetto, che vorrebbe dire anche seconda stella. La vittoria del campionato è prioritaria, come dimostrerebbero anche le scelte di Inzaghi in Champions League.

L’opinione di Passione Inter

Il secondo posto nel girone ha un po’ macchiato l’immagine dell’Inter in Champions League, ma alcune cose vanno messe in chiaro: i nerazzurri avevano bisogno di ruotare gli uomini in questa prima parte di stagione. E aver ottenuto la qualificazione agli ottavi con due turni d’anticipo, mantenendo il ritmo altissimo anche in Serie A, dovrebbe essere un merito riconosciuto a Inzaghi e non un presupposto per muovere delle critiche nei suoi confronti, o mettere in dubbi l’interesse dei nerazzurri per la Champions League.