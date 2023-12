FOTO – Milan ELIMINATO dalla Champions: arriva lo SFOTTÒ della Curva Nord

Il Milan ha vinto l’ultima partita del suo girone, ma il contemporaneo pareggio del PSG ha eliminato i rossoneri dalla Champions League, retrocedendoli in Europa League. Un episodio che non è sfuggito agli ultras dell’Inter, che hanno subito approfittato dell’evento per prendere in giro i cugini.

Ecco la foto dello striscione appeso nella notte dalla Curva Nord dell’Inter: