I tempi per risolvere l’ingarbugliata questione legata allo stadio di San Siro si allungano sempre di più. L’ultima novità di queste ore, riportata dall’ANSA, riguarda la risposta del TAR della Lombardia rispetto alla richiesta del Comune di Milano di sospendere il vincolo sul secondo anello voluto dalla soprintendenza. La conferma del vincolo, infatti, farebbe a tutti gli effetti tramontare l’ipotesi di abbattere il Meazza e costruire lì un nuovo impianto per Inter e Milan.

L’ultima udienza, andata in scena ieri, ha portato al rinvio della decisione ad una nuova udienza fissata per il 14 marzo 2024, così che la questione possa essere approfondita ulteriormente alla luce della “complessità delle questioni poste dalle parti”, che richiede “gli approfondimenti propri della fase di merito, con conseguente fissazione dell’udienza per la relativa trattazione”.