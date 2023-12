Il conto alla rovescia ormai è agli sgoccioli. Sia lato Inter che lato giocatore arrivano costantemente conferme sulla volontà di arrivare alle firme sui contratti per siglare ufficialmente il rinnovo di Lautaro Martinez in nerazzurro. A ribadirlo, ai microfoni di Numero Diez, è l’agente Alejandro Camano che spiega: “Stiamo parlando tutti i giorni con l’Inter. Io posso dirti che noi abbiamo una relazione spettacolare con l’Inter. Lautaro Martinez è molto felice di stare all’Inter però, per adesso, non abbiamo appuntamenti, parliamo di tutto, il rapporto è molto vivo. Ma non posso dirti “domani vado”, perché per ora stiamo parlando giorno dopo giorno e le cose procedono bene. Quello che posso dirti per ora è questo: Lautaro è molto felice e dobbiamo lavorare affinché il futuro di Lautaro sia legato a quello dell’Inter. Però, per adesso, tranquillità“. Si avvicina quindi il momento della verità col capitano nerazzurro pronto a firmare un prolungamento fino al 2028 con l’ingaggio che dovrebbe salire oltre il muro dei 7 milioni di euro.