Il Real Madrid avrebbe pronto un assegno da 80 milioni di euro per strappare Nicolò Barella all’Inter. È questa l’indiscrezione di calciomercato rilanciata dal giornalista Fabio Santini, che nelle scorse settimane ha assicurato anche l’arrivo in nerazzurro a parametro zero di Piotr Zielinski. Oggi, invece, ai microfoni di TV Play si è sbilanciato sul centrocampista sardo: “Frattesi è stato preso perché Barella è tra i giocatori che a giugno 2024 potrebbero uscire. Il Real Madrid è pronto a proporre un assegno da 80 milioni di euro. Laddove si concretizzasse questa cifra, l’Inter lo cederebbe”, le sue parole.

L’opinione di Passione Inter

Fatto salvo il solito discorso secondo il quale a fronte di offerte irrinunciabili ogni club, quantomeno in Italia, sarebbe disposto a cedere anche i suoi giocatori più forti, il progetto che l’Inter ha in mente per Nicolò Barella è differente. Lui, così come Lautaro Martinez, viene considerato dalla dirigenza una colonna del presente ed anche del futuro, tanto che per entrambi (l’argentino in primis) sono previsti nei prossimi mesi colloqui intensi per il rinnovo di contratto.