Annuncio in DIRETTA: “L’INTER lo ha già PRESO”

Piotr Zielinski sarà un nuovo giocatore dell’Inter, ennesimo colpo di mercato a parametro zero della gestione Marotta. È la certezza dell’esperto giornalista Fabio Santini che ai microfoni di TVPlay fa il punto sul centrocampista del Napoli in scadenza di contratto: “Zielinski l’Inter lo ha già preso, lo ha già preso. Zielinski ha detto di no ad una mega offerta dall’Arabia Saudita, ha detto di no ai continui richiami del presidente De Laurentiis per il prolungamento del contratto. Contratto due più due con l’Inter, di cui due anni a 3,5 milioni di euro più bonus e gli altri due da definire, è un giocatore in dirittura d’arrivo all’Inter a fine campionato ” le sue parole.

L’opinione di Passione Inter

L’Inter si è mossa concretamente ed è seriamente interessata a Zielinski, anche se per il momento non ci risulta ancora una trattativa conclusa e l’insidia della Juventus (e non solo) è ancora da tenere presente. Come caratteristiche anche se il polacco sembra in parabola leggermente discendente sarebbe un colpo giusto per l’Inter di Inzaghi che saluterà Agoumé, Sensi e molto probabilmente Klaassen, liberando quindi almeno una casella in mezzo al campo. Con Zielinski la si andrebbe a coprire con un giocatore di qualità, che conosce già molto bene la Serie A e per caratteristiche sarebbe il più vicino a poter occupare il ruolo di Mkhitaryan, che avrà bisogno di un ricambio affidabile.