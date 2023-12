Novità in vista sul fronte Tiago Djalò. L’Inter ha in mano una bozza di accordo col difensore del Lille in vista dell’estate, quando lascerà il club francese a parametro zero. Stando però a quanto riferisce Calciomercato.com il giocatore starebbe spingendo per anticipare il suo addio e cambiare aria già nel mercato di gennaio. Per accontentarlo la società transalpina avrebbe fissato un prezzo di circa 5 milioni di euro, un investimento che la dirigenza nerazzurra non aveva pianificato ma che non sarebbe da scartare a priori. Anche perché l’Inter vuole Djalò e c’è il rischio che si intromettano altre concorrenti. Nei prossimi giorni arriverà la decisione finale.

L’opinione di Passione Inter

L’intesa tra Inter e giocatore è confermata da tempo. Da quello che ci risulta è lo stesso Lille ad aver messo alla porta il giocatore, finito fuori dalle rotazioni e quindi non intenzionati a valorizzare un calciatore che se ne andrà, per questo spingono per una partenza anticipata anche per incassare dalla cessione. Con il recupero di tutti gli infortunati l’Inter sarebbe già coperta in difesa, ma visto che per il momento Cuadrado non dà garanzie potrebbe essere una buona opzione anticipare l’arrivo di Djalò per permettergli di ambientarsi a Milano e avere un’alternativa in più dietro in modo da poter usare Darmian anche come vice Dumfries senza scoprire troppo la retroguardia.