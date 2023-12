Ultimo impegno della fase a gironi di Champions League per l’Inter, che sfida la Real Sociedad per ottenere il primo posto. A San Siro, i nerazzurri sono obbligati a vincere per mettere la testa davanti ai baschi.

Inzaghi cambia qualche elemento rispetto alla squadra che ha battuto nettamente l’Udinese. In difesa torna Darmian, con Carlos Augusto sulla sinistra al posto di Bastoni. Novità anche a centrocampo, con Cuadrado e Frattesi. Riposo anche Lautaro Martinez, con Sanchez che affiancherà Thuram.

Alguacil risponde con un possibile 4-4-2, che potrebbe anche assumere l’aspetto di un 4-2-3-1, con la coppia Sadiq-Kubo davanti e Zakharyan e Oyarzabal sugli esterni, anche se lo stesso giapponese potrebbe schierarsi in quel ruolo.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Real Sociedad: