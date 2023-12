A pochi minuti dalla sfida di Champions League tra Inter e Real Sociedad, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Mediaset per commentare la gara che attende i nerazzurri. Queste le sue parole:

SKY SPORT

REAL SOCIEDAD – “Un test importante, un esame di maturità per capire se stiamo crescendo in consapevolezza, autorevolezza e nella capacità di affrontare avversari in Europa con determinazione, e lo stiamo facendo nel corso di questa stagione. Questo è importante. Questa deve essere la risposta principale. Poi è chiaro che vincendo, potremmo avere un sorteggio migliore e vogliamo cercare la vittoria”:

RINNOVI – “Potrei dare la risposta automatica. Le parole di Lautaro sono una bella dichiarazione d’amore nei confronti dell’Inter, che attestano il ruolo da capitano vero di Lautaro, che vuole continuare la sua esperienza con noi. Queste sono premesse importanti per un rinnovo. Sarà un rinnovo facile e che rispetta l’equilibrio del gruppo. Sarà fine anno solare o all’inizio, dipende un po’ dal metterci lì e valutare il tutto. Un mesetto? Anche meno, spero”.

CRESCITA INTER – “Il brand Inter è risalito a livello di appeal e questo ha portato incremento di ricavi. Questi rappresentano il potere di fuoco per affrontare costi diversi, ma dobbiamo sempre viaggiare nell’ottica della sostenibilità e nel rispetto del fair play finanziario. Credo che l’aspetto economico sia secondario rispetto al modello tecnico che abbiamo costruito, fatto di qualità e valori, che sono molto importanti nel mondo del calcio. Sottolinerei anche le soddisfazioni che ci sta dando l’allenatore, che è giovane e può darci successi importanti”.

FUTURO – “Si sa che giocatori, dirigenti, allenatori passano. L’importante è lavorare bene per il presente e per il futuro. Questo è l’obiettivo di tutti e lo stiamo facendo con determinazione e convinzione”.

STADIO – “Lo stadio è un altro obiettivo che cerchiamo. Non è facile, perché la burocrazia italiana impedisce la fluidità del percorso. Oggi non abbiamo risposte concrete, ma se ne occupa Antonello”.

MEDIASET

PRIMO POSTO – “Importantissimo passare per il girone in testa per dare continuità ad un percorso vincente e per evitare anche avversarie insidiose. Sappiamo di dover giocare una gara importante, abbiamo già in tasca la qualificazione, ma abbiamo un avversario di tutto rispetto quindi dobbiamo mettercela tutta. Siamo in un calcio moderno fatto di tante partite, Barella l’anno scorso ne ha fatte 57, serve una rosa di tipo qualitativo e quantitativo e la nostra rosa è fatta da giocatori che possono tutti giocare da titolare”.

LAUTARO – “La sua è una dichiarazione d’amore verso l’Inter e questo ci mette nelle condizioni di negoziare con spirito positivo visto l’interlocutore. E’ un giocatore importante, un capitano importante, che vuole continuare con l’Inter. Non so quando arriverà la firma, ma credo che non ci saranno problemi”.

TURNOVER – “Noi puntiamo su un gruppo di calciatori diversi come valori, ma che comunque rispondono alle aspettative dell’Inter. La scelta dell’allenatore che ha giustamente le sue motivazioni che sono quelle di un avvicendamento in un calendario compresso, al pericolo degli infortuni dietro l’angolo. Credo sia una scelta giusta, per far crescere anche chi gioca un po’ meno”.

THURAM – “Una sorpresa anche per noi, sapevamo fosse bravo, è stata una bella intuizione di Ausilio che è molto bravo sotto questo punto di vista. Oggi è nato un matrimonio pieno di grande felicità per tutti per un calciatore che ha ancora grandi potenzialità e potrà recitare un ruolo ancora più importante”.