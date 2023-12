Tutto pronto per Inter-Real Sociedad, scontro diretto per il primo posto nel girone D di Champions League. I nerazzurri hanno bisogno di un successo per sperare poi in un sorteggio più favorevole lunedì prossimo a Nyon.

Segui la partita con le pagelle in diretta di Passione Inter.

SOMMER 6 – La Real Sociedad non crea pericoli nel primo tempo, ma è fondamentale con i piedi.

DARMIAN 6.5 – Oyarzabal si muove molto, ma lui è bravo in marcatura ed è sempre puntuale nelle letture difensive.

ACERBI 6 – Sadiq si muove tanto e potrebbe dargli del filo da torcere con la sua fisicità, ma il difensore nerazzurro tiene bene.

CARLOS AUGUSTO 6.5 – Prima parte di gara molto attenta, senza concedere grandi spazi a Kubo e con un anche un paio di ottime chiusure.

CUADRADO 6 – Avvio un po’ incerto, anche nella scelta del tempo di uscita nel pressing. Parte con più verve in avvio di ripresa.

FRATTESI 6.5 – Il più intenso tra i nerazzurri nella prima mezz’ora nerazzurra, affronta senza timore il duello con i centrocampisti avversari.

CALHANOGLU 6 – La grande pressione dei baschi lo manda un po’ in difficoltà in avvio, ma con il passare dei minuti si registra e sale in cattedra come da consuetudine.

MKHITARYAN 5 – Molto attento in fase di non possesso, non riesce a trovare i soliti movimenti efficaci in possesso e commette qualche errore di troppo.. Ha una buona occasione di testa, ma non riesce a colpire bene in controtempo.

DIMARCO 6 – Kubo prova subito a puntarlo con costanza, ma tiene. Di conseguenza, fatica un po’ in attacco.

SANCHEZ 5 – Non trova grandi guizzi ed è costretto spesso a muoversi spalle alla porta. Ha una grande occasione dentro l’area, ma è un po’ incerto nella scelta decisiva.

THURAM 7 – Deve lavorante tanto senza e in possesso ha sempre i difensori attaccati addosso, ma quando trova spazio è potenzialmente devastante in campo aperto.

INZAGHI 6 – La Real Sociedad prova subito a imporre pressing e possesso, e la sua Inter rimane guardinga. Forse troppo, anche se nella seconda metà di primo tempo la sua squadra sembra trovare meglio le misure.