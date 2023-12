Inter-Real Sociedad, gara valida per la 6a giornata della Champions League, sarà l’ultima della fase a gironi dei nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi cercano una vittoria che possa garantire il primo posto nel gruppo D. A partire dalle ore 21, qui su PassioneInter.com in diretta la cronaca live minuto per minuto di Inter-Real Sociedad!

LA CRONACA MINUTO PER MINUTO DI INTER-REAL SOCIEDAD

RICARICA LA PAGINA PER AGGIORNARE LA DIRETTA

54′ | Bravo Thuram ad alzare un campanile di testa, al limite dell’area piccola si avventa Frattesi sorprendendo la difesa avversaria col destro ma mette alto.

46′ | Fischia l’arbitro, comincia la ripresa.

2° TEMPO

45+1′ | FINISCE IL PRIMO TEMPO

0-0 il risultato parziale, primo tempo abbastanza anonimo con qualche fiammata nerazzurra nel finale.

44′ | Mkhitaryan dal limite dell’area serve Dimarco a sinistra con un pizzico di ritardo, Federico calcia secco ma Remiro para.

38′ | Occasione colossale per l’Inter che conduce un contropiede in 5 contro 3 ma non riesce a generare nemmeno un tiro verso la porta.

36′ | Primo squillo per l’Inter con Thuram che vola sulla fascia sinistra, appoggia per Carlos Augusto che crossa in area ma Mkhitaryan di testa mette alto.

30′ | Primo tempo bloccatissimo: la Real Sociedad palleggia senza forzare con l’80% del possesso palla a favore, l’Inter fatica a recuperare e sviluppare gioco. Per il momento però nessun tiro verso la porta per entrambe le squadre.

1′ | Fischia l’arbitro Schärer, inizia la partita!

1° TEMPO

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI INTER-REAL SOCIEDAD

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 7 Cuadrado, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 70 Sanchez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 8 Arnautovic, 10 Lautaro, 14 Klaassen, 21 Asllani, 23 Barella, 31 Bisseck, 44 Stabile, 95 Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi.

REAL SOCIEDAD (4-4-2): 1 Remiro; 18 Traoré, 5 Zubeldia, 24 Le Normand, 3 Aihen Munoz; 12 Zakharyan, 4 Zubimendi, 8 Merino, 10 Oyarzabal; 19 Sadiq, 14 Take.

A disposizione: 32 Marrero, 2 Odriozola, 6 Elustondo, 9 Carlos Fernandez, 16 Olasagasti, 17 Tierney, 20 Pacheco, 21 André Silva, 22 Turrientes, 26 G. De Zarate, 28 Magunazelaia, 39 Dadie.

Allenatore: Imanol Alguacil.

Arbitro: SANDRO SCHARER (Svizzera)

Assistenti: Erni-Zogaj (Svizzera)

Quarto ufficiale: Tschudi (Svizzera)

VAR: Fedayi San (Svizzera)

Assistente VAR: Millot (Francia).