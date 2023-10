Dove vedere Inter-Salisburgo: diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Salisburgo: diretta tv e streaming

L’Inter torna a giocare in Champions League, in una gara cruciale per le sorti del girone D, nonostante sia solo la 3a giornata. A San Siro, arriva il Salisburgo, in una partita che potrebbe permettere agli uomini di Inzaghi di prendere la testa solitaria del girone, in attesa della sfida tra Benfica e Real Sociedad. Il calcio di inizio sarà martedì 24 ottobre alle 18.45.

Informazioni utili per seguire Inter-Salisburgo

Il match tra Inter e Salisburgo sarà visibile su Sky, sui canali Sky Sport Calcio (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252). Si potrà anche seguire in streaming su Sky GO e su NOW, ma anche in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e sull‘App Mediaset Infinity. Gli abbonati potranno seguirla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Salisburgo in diretta insieme a voi!