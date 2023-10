Trascinatore della squadra in questa prima parte di stagione, Lautaro Martinez sembra essere legato in modo sempre più indissolubile ai nerazzurri. Da quando è capitano, l’argentino ha cominciato a segnare a un ritmo vertiginoso, e non sembra volersi fermare. Ecco perché la dirigenza interista vuole blindare il suo futuro il prima possibile.

Lo sottolinea La Gazzetta dello Sport, secondo la quale il club e l’entourage del giocatore avrebbero l’obiettivo comune di arrivare alla firma del prolungamento entro la fine della stagione. Un nuovo accordo che dovrebbe estendere il nuovo contratto di Lautaro fino al 2028, con un ingaggio da 7 milioni di euro.

Per l’Inter sarebbe molto importante a livello strategico e simbolico. Sarebbe il modo, infatti, di avvertire eventuali pretendenti, pronti a giocare brutti scherzi. Lautaro Martinez è un elemento chiave e il suo costo è molto elevato. Sempre secondo la Rosea, la società interista lo valuterebbe una cifra mostruosa, attorno ai 180 milioni di euro.

L’opinione di Passione Inter

Se c’è un giocatore che in questo momento rappresenta più di tutti l’Inter è sicuramente Lautaro Martinez. E non solo per la fascia da capitano al braccio. Il Toro è un leader dentro e fuori dal campo, ed è il cardine del progetto nerazzurro. Arrivare al suo prolungamento di contratto è una mossa strategicamente decisiva per la dirigenza interista, sulla base della quale programmare il futuro.