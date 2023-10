SOCIAL – Cuadrado SCALPITA: la risposta a Calhanoglu fa IMPAZZIRE gli interisti!

Juan Cuadrado è stato abbastanza sfortunato in questi primi mesi all’Inter. Il colombiano è fermo da diverso tempo per una tendinite, ma non sembra aver perso fiducie. Al contrario, scalpita per poter tornare in campo il prima possibile, come dimostrato sui social.

L’esterno nerazzurro, infatti, si è reso protagonista di un simpatico siparietto su Instagram, dove ha commentato una foto di Calhanoglu intento a esultare dopo il gol al Torino, con la seguente frase: “Si panita tra un poco balliamo insieme”. Lo stesso centrocampista ha poi replicato: “panita preparati. Andiamo papi”.

L’Inter spera di recuperare in tempi brevi Cuadrado, che però è probabile starà ancora fermo ai box per almeno una decina di giorni.

Di seguito il post originale: