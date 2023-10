Ecco la strategia vincente di Inzaghi per svoltare le partite dell’Inter

La partita contro il Torino ha mostrato un’Inter dalla doppia faccia, più cauta e compassata nel primo tempo, maggiormente aggressiva e desiderosa della vittoria nel secondo. Un atteggiamento simile a quello già visto con Empoli e Salernitana. Non è un caso, ma di una precisa strategia di Inzaghi.

Il tecnico nerazzurro lo ha spiegato anche ai microfoni di DAZN, sottolineando come ci siano sempre due partite in una: fino al 60′ e gli ultimi 30 minuti. Un fattore che la sua Inter sta cercando di sfruttare al meglio dall’inizio della stagione.

Inzaghi, non a caso, ha effettuato 45 cambi su 45 nelle prime 9 giornate di Serie A, utilizzando spesso dalla panchina armi importanti, e potenzialmente titolari, come Frattesi e Carlos Augusto. È accaduto anche contro il Torino. Questo tipo di gestione permette alla squadra nerazzurra di evitare una ricerca ansiosa del risultato.

Una strategia che fin qui ha premiato anche in Europa. Con due sole eccezioni, che possono essere anche un interessante spunto di riflessione. Quando c’è stato da raddrizzare il risultato con Sassuolo e Bologna, la fretta e la poca lucidità hanno fatto perdere efficacia alla squadra e i cambi non hanno aiutato molto. Due campanelli d’allarme da non sottovalutare e sui quali lavorare con attenzione.