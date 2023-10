Retroscena Torino-Inter, ecco la mossa tattica di Inzaghi all’intervallo che ha cambiato la gara

La vittoria dell’Inter sul Torino è arrivata interamente nel secondo tempo. I nerazzurri che sono riusciti a sbloccare una gara bloccata, grazie anche agli accorgimenti tattici di Simone Inzaghi, capace di correggere alcune criticità a gara in corso.

Come racconta Tuttosport, il tecnico è intervenuto all’intervallo con due mosse: decidere di attaccare più a destra (e l’ingresso di Dumfries è stato decisivo in questo senso) e trovare il modo di arginare Vlasic, l’uomo dei granata che stava mandando in crisi la fase di non possesso nerazzurra.

Quest’ultima mossa è stata fondamentale, perché il giocatore del Torino, muovendosi alle spalle di Calhanoglu, aveva permesso alla sua squadra di trovare spesso l’imbucata tra le linee, nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. La soluzione di Inzaghi e del suo staff è stata la seguente: mettere Mkhitarayn a schermare Vlasic e far uscire più alto Acerbi in pressione sul croato. Una scelta vincente, che ha narcotizzato la pericolosità offensiva dei granata.

L’opinione di Passione Inter

Questo retroscena è un segnale molto positivo, perché testimonia una grande lucidità da parte di Inzaghi e dei suoi collaboratori. Il tecnico è stato spesso accusato di non saper leggere l’andamento delle partite, rimanendo troppo fedele al suo piano iniziale. Contro il Torino ha dato prova del contrario. Un segnale di crescita molto importante, necessario per puntare a obiettivi importanti.