Jose Mourinho non sarà in panchina con la Roma nella sfida contro l’Inter. L’allenatore portoghese, infatti, è stato espulso negli ultimi minuti della sfida contro il Monza. Il tecnico si è rivolto in modo provocatorio verso la panchina dei brianzoli, costringendo l’arbitro Ayroldi a espellerlo. Contro l’Inter, allora, ci sarà il suo vice, Salvatore Foti.