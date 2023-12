Dove vedere Inter-Real Sociedad: diretta tv e streaming del match

Dove vedere Inter-Real Sociedad: diretta tv e streaming

Martedì 12 dicembre alle 21, a San Siro, andrà in scena l’ultima giornata del girone D di Champions League. Di fronte Inter e Real Sociedad, già qualificate agli ottavi e in vetta a pari punti (11): i nerazzurri e i baschi si giocheranno la vetta del girone. Alla squadra di Inzaghi serve la vittoria, mentre quella di Alguacil avrebbe la meglio con un pareggio, vista l’eventuale parità negli scontri diretti (1-1 all’andata a San Sebastian) e la differenza reti generale favorevole (+5 contro +3).

Informazioni utili per seguire Inter-Real Sociedad

Il match tra Inter e Real Sociedad sarà visibile in chiaro su Mediaset, che trasmetterà la gara su Canale 5; sarà poi disponibile in HD sul digitale terrestre e Tivusat, oltre che al canale numero 105 di Sky. Si potrà anche seguire la partita in diretta streaming sul sito Sportmediaset.it e sull‘App Mediaset Infinity. Gli abbonati potranno seguirla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone.

La gara sarà infine visibile anche su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (252). Si potrà anche seguire in streaming su Sky GO e su NOW.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Inter-Real Sociedad in diretta insieme a voi!