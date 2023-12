L’Inter cerca la vittoria in Champions per un traguardo STORICO

L’Inter distoglie brevemente lo sguardo dal campionato di Serie A e torna a respire l’aria della Champions League. Domani sera a San Siro, contro la Real Sociedad, i nerazzurri cercheranno una vittoria che vale il primo posto del girone D.

Sarebbe un risultato storico per la squadra di Inzaghi, che scriverebbe ancora il suo nome in una piccola parte della storia nerazzurra. L’Inter, infatti, non vince un girone di Champions da ben 12 anni. Dalla stagione 2011/2012. Altri tempi: in panchina sedeva Ranieri, subentrato a Gasperini, e le avversarie erano CSKA Mosca, Trabzonspor e Lille.

Si trattava di un Inter diversa, che venne eliminata poi agli ottavi dal Marsiglia, che da quell’annata inanellò una serie di stagioni di profonda crisi, che non la videro più giocare la Champions League fino al 2018. Oggi lo status dei nerazzurri è ben diverso: primi in campionato, reduci da una finale contro il Manchester City e con la seria ambizione di arrivare fino in fondo anche quest’anno. E il primo posto nel girone sarebbe il un mattoncino importante in questo senso.