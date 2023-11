Ecco quanto incassa l’Inter con gli ottavi di Champions League

Si è messo nel modo migliore possibile il girone di Champions League dell’Inter, con la squadra di Inzaghi che la possibilità di guadagnarsi il passaggio del turno con due giornate di anticipo, battendo il Salisburgo.

Approdare agli ottavi di finale è un traguardo imprescindibile per i nerazzurri a livello sportivo, ma anche economico. Già nella scorsa stagione, infatti, gli incassi della Champions League hanno permesso un alleggerimento del passivo nel bilancio dell’Inter.

Vediamo insieme le cifre.

L’accesso agli ottavi di finale garantirebbe un introito da 9,6 milioni di euro. Alla quale si sommerebbero anche i 2,8 milioni di euro della vittoria, unico risultato possibile per passare il turno. La UEFA, infatti garantisce incassi aggiuntivi, in base ai risultati nella fase a gironi, così suddiviso:

Ogni vittoria vale 2,8 milioni di euro

Ogni pareggio vale 930 mila euro

Sarebbero cifre che andrebbero a sommarsi agli incassi già certi dei nerazzurri: 15,64 milioni di euro (acconto di 14,8 e saldo 840mila) per la partecipazione e quasi 20,5 milioni di euro di ranking storico (15a sulle 32 partecipanti).

Infine, ci sono gli incassi dello stadio e il market pool, legato ai contratti TV dei singoli campionati. Gli incassi qui sono divisi in due tronconi: uno per il piazzamento della scorsa Serie A e uno per il percorso in Champions League di questa stagione.