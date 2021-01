GdS – Gomez scaricato ma l’Atalanta non ha fretta. Priorità estero, Inter in corsa con altri club di A

Eriksen ma non solo, anche Gomez ormai vive da separato in casa con l’Atalanta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, da mercoledì il Papu si allena in disparte.

Un addio nella finestra invernale di mercato appare scontato ma l’Atalanta non può e non vuole svendere Gomez. In più la Dea non ha bisogno di altri nuovi acquisti e sarebbe complicato imbastire così uno scambio.

Al momento non si può escludere una pista estera, che per certi versi potrebbe essere la soluzione più indolore per non rafforzare dirette rivali, ma diversi club di Serie A continuano a monitorare la situazione nell’ombra, dall’Inter al Milan, dalla Roma al Napoli. Quello di gennaio si prospetta essere un mese lungo per Gomez e l’Atalanta.

