TS – L’Inter accelera per Milik e sfida la Juve. Colpo a zero per giugno: Marotta ci riprova

L’Inter vuole mettere le mani su Arkadiusz Milik. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza dell’Inter nelle ultime settimane ha accelerato sul mercato per l’attaccante polacco del Napoli che piace tanto anche alla Juve.

Milik è in scadenza di contratto, ha rotto definitivamente con il club azzurro, a giugno può arrivare a parametro zero, è considerato il partner d’attacco perfetto per Lukaku con l’Inter che si assicurerebbe anche un sostituto in caso di partenza in estate di Lautaro Martinez.

A gennaio Marotta non intende fare offerte, anche perché De Laurentiis continua a chiedere 18 milioni di euro per il cartellino. Troppi per un giocatore che non mette piede in campo dall’estate, inoltre l’Inter non vuole disperdere il tesoretto dato dalla cessione di Politano. Molto dipenderà dallo stesso Milik e da quale decisione prenderà per il suo futuro: optare per un addio subito a gennaio, magari all’estero, o aspettare giugno per restare in Serie A.

