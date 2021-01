GdS – Il Valencia ci prova per Eriksen: le condizioni dell’affare. L’Inter aspetta il Psg e… Paredes

Gennaio è arrivato e Christian Eriksen ha iniziato a preparare le valigie. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però l’addio del danese non è da considerarsi del tutto scontato nella finestra invernale di mercato, anche perché al momento non c’è una squadra in pole per l’ex Tottenham.

C’è però una nuova squadra sulle sue tracce. Nelle ultime ore anche il Valencia si è mosso concretamente per Eriksen, prendendo informazioni sulle modalità dell’affare. Il club spagnolo non sta attraversando un ottimo momento dal punto di vista sportivo e finanziario ma starebbe cercando un giocatore in grado di cambiare faccia alla squadra e alla classifica.

Eriksen, già cercato in passato, sarebbe il profilo giusto ma il Valencia sarebbe interessato solo al prestito, senza aver la possibilità di trattare un acquisto a titolo definitivo, con l’Inter che dovrebbe in qualche modo contribuire a pagare una percentuale dell’ingaggio del giocatore. I 7,5 milioni di euro infatti attualmente percepiti dal danese sono troppi per gli spagnoli.

Tempo per valutare pro e contro dell’affare ce n’è, intanto l’Inter aspetta segnali da Parigi dove non c’è ancora stato l’annuncio ufficiale dello sbarco di Pochettino. Un colloquio tra il tecnico argentino ed Eriksen però ci sarebbe stato. La tessera mancante per uno scambio di prestiti è quella di Paredes, che l’Inter porterebbe volentieri ad Appiano. Ma lo stesso centrocampista non sarebbe così convinto.

