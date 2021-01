CdS – Suning vende l’Inter? L’ipotesi c’è: mandato alla banca. Ingaggi, sponsor e bilancio: lo scenario

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Suning starebbe valutando la possibilità di cedere l’Inter. La banca d’affari Rothscild avrebbe infatti un mandato non solo per cercare nuovi azionisti ma anche per vendere l’intero pacchetto azionario.

In passato è già successo a Moratti e a Thohir, i due hanno cercato un socio di minoranza e poi hanno trovato un acquirente per la maggioranza. La crisi economica legata all’emergenza coronavirus ha avuto un impatto notevole nel mondo del calcio e nei conti dell’Inter.

La priorità numero uno è diventata quella della stabilità finanziaria, l’obiettivo per la finestra invernale di mercato sarà quello di abbassare il monte ingaggi con un occhio di riguardo a potenziali occasioni.

L’Inter inoltre entro il 16 febbraio dovrà saldare le mensilità di novembre e dicembre se non vuole incorrere in penalizzazioni: problemi a riguardo non ci sono ma si potrebbe trovare un nuovo accordo con i giocatori per pagarle più avanti, come già successo in passato per quelle di luglio e agosto.

Possibile anche una “sforbiciata” degli stipendi, tutto in attesa del nuovo main sponsor al posto di Pirelli che però non rientrerà nel nuovo bilancio ma in quello prossimo del 2021-2022.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<