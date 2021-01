Le probabili formazioni di Inter-Crotone: Conte si affida ai titolarissimi. Sanchez recuperato

Domani a pranzo contro il Crotone, l’Inter inaugurerà il suo 2020 a San Siro. La squadra nerazzurra vuole partire con il piede giusto e contro la neopromossa i 3 punti sono obbligatori. Antonio Conte è deciso a puntare ancora una volta sul 3-5-2.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, davanti ad Handanovic toccherà ancora una volta al trio Skriniar-De Vrij-Bastoni. Brozovic in cabina di regia, Barella e il ritrovato Vidal ai suoi fianchi.

Sulle fasce Hakimi e Young sembrano favoriti per una maglia da titolare su Darmian e Perisic, in avanti la LuLa cercherà i primi acuti del 2020. In panchina ci sarà Sanchez.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Lautaro, Lukaku.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; Pereira, Molina, Zanellato, Vulic, Reca; Riviere, Messias.

