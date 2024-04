Ausilio guarda in casa Barcellona e Real Madrid: due nomi in difesa

Piero Ausilio è molto attivo in questo periodo, negli scorsi giorni era a vedere dal vivo le gare di Champions League, per fiutare le migliori occasioni di mercato per l’Inter. In particolare, il direttore sportivo starebbe valutando due profili per la difesa, entrambi provenienti dal campionato spagnolo.

Come riportato da Tuttosport, si tratta di Eric Garcia e Rafa Marin, rispettivamente classe 2001 e classe 2002. Di proprietà uno del Barcellona e l’altro del Real Madrid, ma entrambi in prestito (al Girona e all’Alaves), hanno il contratto in scadenza nel 2026.

Il direttore sportivo nerazzurro, allora, valuta questa doppia opportunità per rinforzare la difesa a costi contenuti. L’ipotesi potrebbe essere quella di un prestito con diritto di riscatto, con la recompra a favore del Barcellona e del Real Madrid.

L’opinione di Passione Inter

Viene difficile pensare che Erica Garcia e Rafa Marin siano in cima alla lista dei desideri di Ausilio per la difesa. Quel ruolo, sembra chiaro, spetta a Buongiorno, per il quale, però, si prospetta una trattativa molto complessa. Normale, pertantato, che il direttore sportivo interista valuti delle possibili e valide alternative in giro per l’Europa.