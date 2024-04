Bastoni-Thuram, allarme mercato. TS: “Stuzzicano Real e PSG”

La missione europea di Piero Ausilio, in viaggio per assistere dal vivo ai quarti di finale di Champions League, potrebbe non aver riguardato solo il mercato in entrata dell’Inter. Infatti, stando a quanto riportato da Tuttosport, il direttore sportivo si sarebbe mosso anche per capire le intenzioni dei top club su alcuni pezzi pregiati dei nerazzurri.

I nomi che stuzzicano di più sono quelli di Alessandro Bastoni e Marcus Thuram, entrambi valutati non meno di 80 milioni di euro. Secondo il quotidiano, sarebbe difficile dire di no di fronte a delle proposte indecenti.

Il francese, in particolare, rappresenterebbe una ricca plusvalenza, ed è nella lista del Paris Saint-Germain per la prossima stagione. Il difensore, invece, potrebbe essere un obiettivo del Real Madrid, con Ancelotti che potrebbe essere pronto a investire tanto per rinforzare la difesa. Bastoni, inoltre, piace molto anche a Guardiola, ma il Manchester City ha già speso 90 milioni in quel ruolo per Gvardiol.