Atalanta-Liverpool, Baccin in missione: tutti i nomi sul suo taccuino

Grande serata a Bergamo per l’Atalanta, che ha eliminato il Livepool nei quarti di finale di Europa League. Una partita storica, alla quale ha assisito anche Dario Baccin. vicedirettore sportivo dell’Inter, come riportato da Sky Sport. Proabile che il dirigente nerazzurro fosse lì in missione di mercato per valutare eventuali occasioni.

Quali potrebbero essere stati i nomi sul suo taccuino? Difficile dirlo, ma è chiaro che si possono formulare alcune ipotesi. D’altronde diversi giocatori della Dea siano stati accostati all’Inter negli scorsi mesi.

In campo, ad esempio, c’era Juan Musso, profilo valutato la scorsa estate che potrebbe tornare di moda viste le sue ottime prestazioni europee. Rimanendo in porta, lo stesso Marco Carnesecchi potrebbe essere un nome interessante per l’Inter, alla ricerca dell’erede di Sommer.

Tuttavia, i giocatori dell’Atalanta di maggiore interesse per i nerazzurri sono senza dubbio Giorgio Scalvini ed Emil Holm, che potrebbero rappresentare due investimenti importanti del prossimo mercato estivo. Occhio anche all’attacco, dove Ademola Lookman potrebbe essere un profilo valido per completare il reparto offensivo. E chissà che, viste le ultime prestazioni, non torni di moda anche l’ipotesi Gianluca Scamacca.

Improbabile, invece, che qualcuno dei giocatori del Liverpool presenti ieri in campo possa rientrare negli obiettivi dell’Inter. Occhio all’infermeria, però, dove attualmente si trova Joel Matip, difensore di grande esperienza, in scadenza di contratto a giugno.