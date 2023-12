Ausilio è già in MISSIONE: tutti gli esterni sull’agenda dell’Inter

Come annunciato la scorsa settimana dopo aver appreso dell’intervento chirurgico che terrà fuori Juan Cuadrado per almeno tre mesi, da oggi Piero Ausilio si è rimesso al lavoro per coprire il ruolo di vice Dumfries. Il direttore sportivo dell’Inter, infatti, aveva anticipato: “Affronteremo questo discorso nella prossima settimana, so che i nomi vi piacciono ma neanche noi ci siamo incontrati per parlarne“.

Di nomi, a partire da questa mattina, ne verranno valutati diversi sulle scrivanie degli uffici di Viale della Liberazione. Cerchiamo dunque di riassumere alcuni dei principali profili che, per vari motivi, sono stati accostati all’Inter e che realisticamente potrebbero essere accolti dalla formazione di Simone Inzaghi il prossimo gennaio.

Partiamo da Tajon Buchanan, il preferito, il più costoso e probabilmente il più talentuoso sulla lista di Marotta e Ausilio. Il vero ostacolo per arrivare al classe 1999 è infatti rappresentato dalla richiesta da oltre 20 milioni di euro fatta dal Bruges per lasciarlo partire.

Un asse che potrebbe riscaldarsi è quello con la Salernitana. La formazione granata ha infatti intenzione di stravolgere la rosa in vista di gennaio e potrebbe andare incontro alle necessità nerazzurre con due pedine in evidenza: Mazzocchi o il grande ex Candreva. Sempre in Campania, inoltre, da tenere d’occhio Zanoli, terzino di talento che quest’anno non sta trovando grande spazio nel Napoli.

Dopo le smentite ufficiali da parte dell’Inter su Nandez di poche settimane fa, dalla Serie A un profilo che ai nerazzurri piace è quello di Toljan. Ad agevolare la trattativa potrebbero inoltre essere gli ottimi rapporti tra il club interista e il Sassuolo.

Un’occasione dall’estero, invece, potrebbe arrivare dal Borussia Dortmund. In vetrina c’è l’esperto Thomas Meunier, classe 1991 in rotta con i tedeschi. In stagione il belga ha collezionato solamente quattro presenze in tutte le competizioni e il prossimo giugno andrà pure in scadenza di contratto. Qualora riuscisse a liberarsi gratis già a gennaio, potrebbe schizzare in pole position nelle preferenze nerazzurre per rapporto qualità-prezzo.