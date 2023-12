Primo impegno stagionale in Coppa Italia per l’Inter, che parte dagli ottavi di finale con la voglia di difendere il trofeo conquistato nelle ultime due edizioni. I nerazzurri, peraltro, vanno a caccia anche del decimo trionfo della loro storia. A San Siro, però, arriva subito un avversario complesso. A San Siro, la squadra di Inzaghi affronterà il Bologna. Il calcio d’inizio sarà domani 20 settembre alle ore 21.

A dirigere la gara sarà Federico La Penna, arbitro della sezione di Roma 1.

Classe 1980, il fischieto romano è uno dei direttori di gara in ascesa del calcio italiano. Quest’anno ha arbitrato 6 gare di per un totale di 62 presenze complessive. Sono 11, invece, le partite di Coppa Italia nelle quali è stato designato.

Quella contro il Bologna, sarà l’esordio stagionale, con l’Inter, mentre con gli emiliani si è già incrociato 2 volte (vittoria contro la Lazio e pareggio con l’Hellas Verona). In generale, i precedenti sono eccellenti: 5 partite in Serie A e 5 vittorie, di cui una 2-1 in casa dei rossoblù, nella stagione 2019/2020.

Al fianco di La Penna, ci saranno Cecconi e Zingarelli come assistenti e Giua da quarto uomo. Al VAR Serra, con Mazzoleni nel ruolo di AVAR.