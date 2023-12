Sostituto Cuadrado, ecco l’ASSIST di mercato che favorisce l’Inter

La decisione di Juan Cuadrado di operarsi ha cambiato i piani dell’Inter, inizialmente non intenzionata a intervenire sul mercato a gennaio e, ora, quasi costretta a cercare un’alternativa al colombiano, per rimpolpare la fascia destra.

Tuttosport, infatti, sottolinea un possibile assist di mercato per i nerazzurri: Tajon Buchanan del Bruges è rimasto in panchina nelle ultime due gare con i belgi. L’esterno canadese sarebbe uno degli obiettivi principali dell’Inter sulla fascia e il fatto che si sia accomodato in panchina nelle ultime due gare potrebbe essere un indizio di mercato importante.

Ora, l’Inter dovrà essere in grado di trovare una formula vantaggiosa che permetta di arrivare a un accordo con il Bruges. L’idea, sempre secondo il quotidiano torinese, potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto a condizioni facilmente realizzabili. Questa soluzione, favorita dal contratto di Buchanan in scadenza nel 2025, sarebe anche l’unica possibile per i nerazzurri a livello economico.

L’opinione di Passione Inter

La necessità dell’Inter di fare attenzione ai conti non permette un investimento troppo sostanzioso nel mercato invernale. Tuttavia, un prestito con obbligo di riscatto potrebbe essere una soluzione praticabile (e di fatto già praticata con Gosens in passato), per anticipare l’arrivo di Buchanan. Da capire se sia effettivamente il canadese il giocatore sul quale i nerazzurri vorranno investire per la fascia destra.