Cambiano i piani in attacco? Ecco la STRATEGIA dell’Inter

Non erano previsti grandi investimenti nel mercato di gennaio in casa Inter, ma ora i piani potrebbero cambiare in modo abbastanza radicale. L’operazione di Cuadrado costringerà quasi sicuramente a un investimento sulla fascia destra, ma potrebbe non essere l’unico innesto. I nerazzurri, infatti, monitorano con attenzione la situazione dell’attacco.

Se la coppia Thuram-Lautaro Martinez sta dando enormi garanzie, altrettanto non si può dire di Sanchez e Arnautovic. Pertanto, come riporta Tuttosport, i dirigenti potrebbero dare un “aiutino” a Inzaghi, che di certo non disprezzerebbe.

Sulla decisione finale di intervenire o meno sul mercato peserà anche la partita con il Bologna, nella quale Sanchez sarà assente, ma che vedrà sicuramente Arnautovic in campo da titolare, ma non solo. Un punto, infatti, dovrebbe esserci anche nelle prossime settimane e dopo la Supercoppa, per capire o meno la necessità di un’altra punta.

L’opinione di Passione Inter

L’idea dell’Inter, ribadita anche dallo stesso Zanetti ieri, è quella di non intervenire a gennaio in attacco. Tuttavia, è chiaro come lo scarso rendimento delle alternative nel reparto offensivo potrebbe aprire qualche crepa in questo senso. Le prossime gare, allora, dovranno dare risposte concrete, per evitare alla dirigenza nerazzurra un movimento di mercato non pianificato