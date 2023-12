Al termine del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, Javier Zanetti è intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare l’accoppiamento dell’Inter contro l’Atletico Madrid.

Queste le sue parole:

ATLETICO MADRID – “Conosciamo bene Simeone, è un mio amico. So bene come prepara questo tipo di partite. All’Inter ha lasciato bei ricordi. Saranno due partite molto complicate per me, perché le sue squadre non mollano fino all’ultimo, come anche noi. Saranno due belle partite”.

CONSAPEVOLEZZA – “Siamo consapevole della nostra forza, ma siamo anche umili. Abbiamo gli obiettivi molto chiari. Ieri abbiamo dato una dimostrazione, perché la partita non era iniziata molto bene e la Lazio ci stava mettendo in difficoltà e noi siamo riusciti a portarla a casa. Questi sono segnali che fanno crescere la squadra e ben sperare”

PRIMO POSTO – “Era possibile arrivare primi nel girone, ma la Real Sociedad non si è dimostrato come tutti pensavano. Noi abbiamo provato a vincere, siamo arrivati secondi e sapevamo che il sorteggio poteva essere complicato. La prepareremo al meglio come sempre. Inzaghi sta facendo un lavoro straordinario e tira sempre fuori il meglio dai grandi giocatori che ha”.

MERCATO – “In questo momento l’unico caso che abbiamo è quello di Cuadrado, che ha deciso di operarsi. Stiamo valutando un’opportunità per rimpiazzarlo e per completare il reparto. Ci manca un giocatore in quella posizione lì”