Sorteggio ottavi Champions: sarà INTER-ATLETICO MADRID!

La Champions League è pronta a entrare nella sua fase più calda. Dopo la fase a gironi, a Nyon si decideranno gli accoppiamenti degli ottavi di finale dell’edizione 2023/2024. L’Inter spera di poter replicare il sorprendente percorso dello scorso anno fino alla finale.

Segui in diretta con Passione Inter il sorteggio di Champions League, dove scopriremo l’avversaria dell’Inter nella fase a eliminazione diretta. La corsa verso Wembley entra nel vivo!

IL SORTEGGIO

Di seguito il sorteggio:

Porto-Arsenal

Napoli-Barcellona

PSG-Real Sociedad

INTER-Atletico Madrid

PSV-Borussia Dortmund

Lazio-Bayern Monaco

Copenaghen-Manchester City

Lipsia-Real Madrid

Gli ottavi di finale si giocheranno: andata 13-14 e 20-21 febbraio 2024; ritorno 5-6 marzo e 12-13 marzo 2024. Il calendario dovrebbe esseree annunciato oggi entro le 18.

Avversario ostico come da pronostico per l’Inter, ma non lo scenario peggiore possiile. I nerazzurri evitano le corazzate Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco, e si trovano di fronte un Atletico Madrid di alto livello, ma alla portata della squadra di Inzaghi.