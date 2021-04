Dalla Spagna – Il Barcellona punta ancora Lautaro Martinez: è l’alternativa ad Haaland

L’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez è sempre stato noto a tutti. Nella passata stagione il club blaugrana puntava forte sull’attaccante nerazzurro, ma il ‘Toro‘ ha deciso di rimanere a Milano. Quest’anno forma con Lukaku una coppia da gol formidabile, tanto da attirare nuovamente l’attenzione del Barcellona.

Come riporta il quotidiano Sport.es, Haaland è in cima alla lista, ma i responsabili del club blaugrana sono consapevoli delle enormi difficoltà che l’operazione presenta a causa del grande sforzo economico da fare. Per questo motivo, Lautaro Martinez rappresenta l’alternativa all’attaccante norvegese: il giocatore argentino sarebbe ancora disponibile a giocare al Camp Nou, soprattutto se il suo connazionale Leo Messi decidesse di continuare col club spagnolo.

Inter si trova in una situazione economica molto delicata e avrebbe bisogno di vendere una delle sue stelle la prossima estate. I dirigenti blaugrana sono convinti che il prezzo di Lautaro sarà inferiore alla cifra di 111 milioni richiesti la passata stagione. Tutti concordano sul fatto che Lautaro sia un grande attaccante, ma ci sono dubbi sul fatto che sia la stella di cui il Barça ha bisogno.

