Altobelli: “Lukaku trascinatore, la strada per lo scudetto è tracciata. Cali? Con Conte non accadrà”

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare del finale di stagione della squadra di Conte e della volata scudetto.

La partita più difficile: “Da qui alla fine saranno tutte dure, appena ne sottovaluti una la perdi: non è un modo di dire, è la realtà. Ma con Conte il rischio di prendere sotto gamba una piccola avversaria si riduce parecchio. Certo, Roma e Juventus in calendario alla fine, proprio una dopo l’altra, non scherzano. Ma si può davvero sperare che per allora il discorso scudetto sia chiuso”.

L’arma in più: “Mai come nel caso di questa Inter decisivo è il gruppo. Poi ovviamente Lukaku: Romelu rimane il trascinatore della squadra e il finalizzatore del lavoro di tutti i compagni, lo dicono le partite”.

Il primo passo: “Basta vincerle tutte… Scherzi a parte: la strada per lo scudetto ormai è tracciata, basta andare avanti con questa rabbia e concentrazione e l’obiettivo tricolore diventerà finalmente realtà. E la salute ovviamente è un elemento fondamentale”.

IL CDS INSISTE: “ALMENO UN BIG SACRIFICATO SUL MERCATO” >>>